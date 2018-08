Hastière, élections communales 2018, l'union brisée

La liste "Union" du bourgmestre Claude Bultot s'est transformée en "En avant". Un changement de nom qui en dit long sur le duel qui va opposer le bourgmestre au président du CPAS. Jacques André, initialement prévu sur la liste du bourgmestre, a décidé de lancer sa propre liste EMC "En marche pour le changement". Une liste sur laquelle se présente le conseiller communal Francis Lombet inculpé pour tentative de meurtre. Il est suspecté d'avoir porté des coups de couteau à son beau-frère et à son neveu. Entre une liste du bourgmestre qui veut aller de l'avant et un président du CPAS qui réclame du changement, les communales 2018 s'annoncent mouvementées dans cette commune habituellement tranquille en bord de Meuse.

Déflexions et listes en cascade

Les remous se propagent par ricochets, la liste EMC connait également des déflexions qui ont fait des petits. Trois membres initialement sur la liste de Jacques André ont créé "En mouvement" emmenée par Eddy Hudsyn.

Trois listes se sont donc créées en cascade à Hastière, un petit jeu de chaises musicales. A voir si au bal des communales Claude Bultot mènera toujours la danse. En 2012, sa liste Union avait récolté 61.15% des voix et permettant aux socialistes de poursuivre leur cavalcade solitaire. Et la minorité dans tout ça ? Elle ne sait plus trop sur quel pied danser. Elle propose sa liste "Ensemble pour l'avenir" emmenée par Mathieu Morelle. Une tête de liste persona non grata il y a seulement un an suite à des accusations de détournements de fonds.