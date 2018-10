Habay, continuité ou retour de l'ancienne majorité ?

Dans deux semaines, il y aura quatre listes sur le bulletin de vote des Habaysiens. Quatre comme en 2012.

Au dernier scrutin communal, la liste Vouloir emmenée par Isaballe Poncelet avait raflé 12 des 19 sièges. La liste Intérêts Communaux en décrochait six, et un allait à la liste Autrement. La liste Alternative ne décrochait pas de mandataire.

Au cours de la législature, Vouloir a perdu de gros porteurs de voix comme Pierre-Louis Uselding et Pierre Bouillon. Isabelle Poncelet poussera la liste. Elle ne veut plus faire partie de l'exécutif communal. C'est Nathalie Monfort, échevine depuis 2013, qui conduit la liste. La liste "Pour Habay", ex IC, composée de MR et socialistes, espère bien profiter de tous ces changements pour revenir aux affaires. Serge Bodeux ancien Bourgmestre conduit "Pour Habay" et le conseiller Olivier Barthelemy la pousse. Daniel Schutz conseiller sortant et candidat Défi à la Province conduit une liste baptisée "Ensemble Demain" de 17 candidats. Enfin, Ecolo Habay compte aussi 17 candidats emmenés par Marc Antoine.

Le dossier des éoliennes qui a divisé la majorité au cours de la législature reviendra sur la table des conseillers et fera à n'en pas douter l'objet de nouveaux débats !