Fauvillers: trois listes dont celle emmenée par le Bourgmestre Ecolo actuel

Avec Nicolas Stilmant, Fauvillers est l'unique commune luxembourgeoise dont le Bourgmestre est membre du parti Ecolo. Troisième, il y a six ans , sur la liste menée par Eric Strepenne il avait obtenu le plus de voix. Cette fois Nicolas Stilmant conduit une liste rebaptisée Fauvillers Demain et Eric Strepenne la pousse. L'actuelle minorité est emmenée par Erwin Grandjenet sur une liste intitulée Alternative Citoyenne. On y trouve d'autres conseillers sortants comme l'ancienne Echevine Françoise Erneux. Alternative Citoyenne qui, par dessus tout, souhaite donner plus la parole à la population. La minorité regrette que l'on ait finalement pas tenu compte des résultats des deux consultations populaires qui s'étaient prononcées en faveur du maintien du réseau d'eau communal et contre les éoliennes. Fauvillers Demain met en avant le nouveau Programme Communal de Développement Rural qui permet une large consultation de la population... En 2012, le résultat était serré, 6 sièges contre 5 et cette fois une troisième liste vient jouer les trouble-fête. La liste Le Renouveau compte 7 candidats et est conduite par celui qui, il y a quelques semaines encore, était Directeur Général à Fauvillers. Fernand Laffalize est aujourd'hui retraité.