Etalle: sans Guy Charlier, la majorité fera-t-elle aussi bien?

Reconduit en 2012 avec une large majorité de 12 sièges sur 17, Guy Charlier mettait fin, six mois plus tard, à plus de 36 ans de maïorat. Un fameux bail! Henri Thiry, Premier Echevin lui a succédé et a mené l'équipage à bon port jusqu' à aujourd'hui, avec plus d'écoute et de diplomatie, dit la minorité. La liste Mayeur sera conduite par Henri Thiry avec les membres actuels du Collège communal exception faite de Vital Motte qui ne se représente plus. On y retrouve aussi Françoise Lequeux, Echevine avant 2012 et qui il y a six ans avait créé la liste "Entente pour Etalle"... Les autres élus de cette liste ne se représentent plus. Tant et si bien que face à la liste Mayeur il ne reste plus qu'Ecolo emmenée par une nouvelle candidate Julie Dupont-Comblen juste devant le conseiller sortant Jean-François Gerkens. On y retrouve aussi la Sénatrice Cécile Thibaut. La question qui se pose aujourd'hui c'est où iront les 1200 voix de préférence de Guy Charlier et le défi à relever, sera de bien accompagner le projet de lotissement qui doit amener 1500 personnes progressivement à Etalle, en créant les infrastructures et services en conséquence !