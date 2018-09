En Flandre aussi, il y a des listes atypiques pour les élections communales

À Wavre, le parti Wachou ("Wavre, c'est chouette!") propose un programme de 50 points hors du commun . Parmi ces proposition, on retrouve : ériger une grande pyramide, créer un parc naturiste sur le site de l'ancien Walibi, revaloriser le sous-pull, célébrer les mariages en tongs, promouvoir la Véritable Gaufre de Wavre...

À l'approche des élections communales, de nombreux partis atypiques voient le jour. Entre satires et fantaisies, les candidats laissent libre cours à leur imagination.

La Flandre n'est pas en reste

Il n'y a pas qu'en Wallonie et à Bruxelles que l'on retrouve des listes atypiques. Selon une information relayée par le site DaarDaar, la Flandre regorge aussi de listes hors du commun.

À Gand, la liste Piss-Off, issue d’un collectif féministe, plaide par exemple pour des toilettes pour dames d’aussi bonne qualité que celles des hommes aux Gentse Feesten. Les fans de Pokémon auront également leur propre parti avec la liste Pokemon.

À Anvers, Geert Beullens imite le bourgmestre Bart De Wever. S’il est élu, il portera à chaque conseil communal le même costume que le bourgmestre et il posera toutes ses questions en latin. Il souhaite également transformer Anvers en un parc d’attractions où chaque quartier occupera une fonction particulière.

À Tirlemont (Brabant wallon), le parti Jong en Sexy (Jeune et Sexy) voit le jour. La tête de liste Eddy Meyvis, patron de café, explique l'origine du nom : "Ce sont deux qualités qui me caractérisent, donc votez pour nous". Avant de poursuivre: "J’ambitionne l’écharpe maïorale, comme le font les autres têtes de liste. Un bourgmestre a un beau bureau, un beau salaire et une secrétaire. Ça doit être un métier formidable."