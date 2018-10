En Brabant wallon, sept candidats sont seuls sur leur liste

Qu'ont en commun les listes Pirate et Tubize Autrement à Tubize, Citoyens d'Europe à Orp-Jauche, NENA à Beauvechain, Coquelicots Hélécinois à Hélécine et Intérêts Citoyens à Court-Saint-Etienne et Wavre? Ces listes ne comptent qu'un seul candidat. Dans plusieurs communes de la province, des formations ont peiné à présenter une liste complète pour ces élections communales. Mais pour sept d'entre elles, la liste comportera un seul nom sur le bulletin de vote. Une "solitude" volontaire ou non, mais en tout cas assumée par les deux candidats que nous avons rencontrés.

A 21 ans, Dylan Gossiaux vivra ses premières élections en tant qu'électeur et en tant que candidat. - © S. Vandreck

Il faut être un peu fou

Se lancer seul n'a pas été une décision facile à prendre pour Eric Evrard. Cet agriculteur bio de Beauvechain, fils d'un échevin sortant, est parti du constat que le monde agricole était trop peu représenté sur les listes de sa commune. Il a lancé la sienne, "Nos enfants, notre avenir" (NENA), après de longues hésitations. "Chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, je me disais que ce serait trop compliqué et je revenais sur ma décision, confie le candidat. Mais mes convictions m'ont poussé à me lancer, à me dire qu'il n'y a pas le choix. Les défis sont trop grands et les années continuent à passer". Dylan Gossiaux, candidat solitaire de la liste Intérêts Citoyens à Wavre, n'osait pas lui non plus franchir le cap. Il faut dire qu'à 21 ans, sans avoir jamais eu l'occasion de voter de sa vie, la politique ne faisait pas partie de ses préoccupations principales. Après avoir participé à plusieurs réunions du parti Intérêts Citoyens dans la province, c'est la naissance de sa fille qui a été le déclic: "Je me suis dit que je devais faire bouger les choses pour qu'elle ait un monde meilleur. Un mois avant le dépôt des listes, j'ai décidé de me lancer à Wavre. Il faut être un peu fou", reconnaît-il. Le candidat a essayé d'embarquer des amis de son âge dans l'aventure, "mais ils n'ont pas voulu car, soit-disant, ils n'y connaissent rien en politique".