Élections communales: des pré-accords dans 70% des communes flamandes. Et chez nous?

Selon une étude du politologue de l’Université de Hasselt, Johan Ackaert, il existe des pré-accords électoraux en vue du scrutin du 14 octobre dans sept communes flamandes sur dix. Des chiffres qui, dit-il, restent stables depuis au moins une vingtaine d’années. Les quotidiens De Morgen et Het Laatste Nieuws, qui publient cette étude, ont d’ailleurs vérifié cette tendance auprès de personnalités politique de premier plan. Beaucoup confirment.

En Wallonie et à Bruxelles

Mais qu’en est-il du côté francophone, à Bruxelles et en Wallonie. Il n’existe pas d’études quantitatives sur la question, mais le professeur de Sciences Politiques à l’UCL, Min Reuchamps, fait ce constat : "On pourrait dire qu’il y a trois tiers. Un tiers de communes où il y a un accord qui est rendu largement public. C’est l’exemple typique d’un bourgmestre qui dit qu’on va reconduire la coalition sortante. Un deuxième tiers où, là, c’est davantage secret et discret et dont on ne va pas parler aussi publiquement. Et un troisième tiers où il n’y aura pas d’accord pressenti, parce que, peut être, on est dans une commune à majorité absolue, peut-être qu’il n’y a qu’une formation dominante ou deux formations qui s’affrontent assez durement que pour ne pas faire de pré-accord".

Quelques nuances

Mais les paysages politiques différents conditionnent aussi la tentation de conclure des pré-accords. Par exemple, en Wallonie, à l’issue des dernières communales de 2012, dans 75% des communes, ce sont des listes en majorité absolue qui ont accédé au pouvoir. Par définition, elles n’ont pas nécessité de pré-accords électoraux, sauf dans certains cas où l’élargissement de ces majorités absolues s’était négocié avant le scrutin.

Toujours en Wallonie, le mode de désignation du gourgmestre plus directement par l’électeur limite la marge de manœuvre des partis pour négocier avant les élections un accord portant sur le partage du pouvoir.

Et puis, il y a un peu partout une tendance observée par plusieurs politologues : l’heure est plus qu’auparavant à la transparence. Autrement dit, moins d’accords secrets et plus d’intentions de gouverner ensemble rendues publiques.

Les accords ne valent que pour ceux qui les passent, et encore…

Pré-accord ne veut pas dire que c’est définitivement joué d’avance. D'abord, ces discussions d’avant scrutin n’ont évidemment aucune valeur légale. Ensuite, il faut que l’électeur rende possible les intentions secrètes ou publiques pré-électorales. Les listes qui ont conclu un pré-accord ne pourront le concrétiser que si le résultat électoral leur donne la majorité. Enfin, il y a ces accords passés plus ou moins de bonne foi, plus ou moins clairement qui volent en éclat dès le soir des élections, parce qu’un parti tiers a joué la surenchère ou parce que la campagne a laissé des traces dans les relations personnelles entre candidats.

Un déni de démocratie ?

Ces pré-accords électoraux n’ont pas bonne réputation. La révélation de ceux-ci laisse la désagréable impression à l’électeur de s’être déplacé pour rien pour exprimer son suffrage. Au moins dans les communes où le pré-accord a été rendu public, l’électeur sait à quoi s’en tenir. Il est en droit de présumer que les chances pour le parti de son choix d’accéder au pouvoir sont plus fortes que s’il allait en solitaire au scrutin. Mais, parfois aussi la perspective que la liste qui retient ses préférences s’allie avec telle ou telle autre formation peut peser négativement sur son vote.

Et puis, là où les accords sont restés secrets, les risques de revirements sont plus grands. Puisqu’ils sont secrets, celui qui les rompt n’aura que peu de comptes à rendre. Et, à l’inverse, difficile pour la victime d’une trahison d’avouer qu’il avait en fait passé un accord secret avant les élections, avec un partenaire aussi peu fiable !

Enfin, s’il fallait malgré tout trouver une vertu à ces pré-accords électoraux, qu’ils soient publics ou discrets, c’est d’éviter ce qu’on qualifie souvent de "second tour", à savoir la négociation post-électorale qui se déroule en l’absence de l’électeur mais aussi souvent en cercle restreint, et qui parfois abouti à la constitution d’une coalition dont l’électeur, s’il avait été consulté, ne voudrait pas.