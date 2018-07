Elections communales à Anhée: A trois mois du scrutin, deux listes toujours incomplètes

Lors des dernières élections, les citoyens avaient le choix entre trois listes : la liste IC du bourgmestre Luc Piette (bourgmestre depuis 1994), la coalition Autrement menée par Véronique Gilles qui rassemblait socialistes et libéraux et la formation d’Ecolo.

Avec treize sièges pour IC et six pour l'opposition Autrement, l'équilibre résultant des urnes en 2012 était quasi invariable depuis trois élections. En 2018, Luc Piette ne change pas de stratégie, avec une liste ouverte sans étiquette, mais rajeunie. On notera neuf nouveaux visages sur cette nouvelle liste IC, parmi lesquels Marc Chiaradia, 24 ans, le plus jeune de la liste du bourgmestre.

Face à lui, il y aura la liste Autrement. En 2012, les résultats étaient serrés entre Jean Theunissen, Yves Mouton et Juan de Hemptinne. Il y a quelques mois, ce dernier signalait qu'il ne se représenterait pas, tout comme David Rosomme, actuel conseiller communal, faute de temps.

La liste n'est pas encore terminée, elle devrait être présentée fin août.

Enfin, il y aura une liste tendance Ecolo, emmenée par Steve Tonneaux, qui espère prendre sa revanche sur 2012 puisque les verts avaient raté leur premier siège à une poignée de voix. La liste " Anhée Vers + " est une liste écologiste mais sans l'étiquette du parti Ecolo. Seuls les premiers membres de la liste sont connus, la liste citoyenne complète sera présentée en août prochain.