Elections communales 2018 à Vresse-sur-Semois: deux listes vont s'affronter

La page de la liste unique est tournée dans la petite commune d’à peine 2700 habitants. Aujourd’hui, les candidats veulent partir de l’avant et oublier le douloureux conflit qui a opposé deux camps. Tout le monde se souvient encore du problème qu’a posé la liste unique à Vresse-sur-Semois. En cours de route, un conseiller et un échevin quittent le bateau. Mais comme avec une liste unique il n’y avait pas de suppléants, le collège communal se retrouvait dans l’illégalité, avec neuf au lieu des onze élus obligatoires. Deux camps s’affrontent sans pouvoir se mettre d’accord sur les remplaçants, le clan du bourgmestre Albert Leduc et le clan de Françoise Leboc. Il a même fallu procéder à des élections partielles en 2017 et adapter le code wallon de la démocratie locale pour éviter ce genre de problème à l’avenir.

Les gros faiseurs de voix quittent la politique

Aujourd’hui, Albert Leduc, l’ancien bourgmestre, ne se représente plus. Les élections partielles étaient un camouflet pour ses candidats qui n’ont pas eu la faveur de population. Il a démissionné pour des raisons de santé mais aussi lassé par la politique. Il était le plus gros faiseur de voix avec 684 votes, suivi par André Pirson avec 648 voix. Mais l’ancien échevin a aussi démissionné. Joël Barthel, président du CPAS, troisième score avec 433 voix ne se représente pas non plus pour des raisons professionnelles.

Une liste avec beaucoup d’anciens, une autre avec beaucoup de nouvelles têtes

La bourgmestre Françoise Leboc, quatrième score avec 391, voix présente une liste qu’elle a appelée Confiance. C’est avec confiance qu’elle veut aborder l’avenir. Pour elle, toutes ses tensions et déchirements, c’est de l’histoire ancienne. Elle a ses fidèles qui l’ont rejoint, dont les trois échevins Myriam Laurant, Eveline Nicolaï et André Robinet qui pousse la liste. Seulement quatre sur onze candidats sont nouveaux en politique. Françoise Leboc espère espère avec ses forces décrocher la majorité absolue et rester bourgmestre.

La deuxième liste ECD " Ensemble pour une commune dynamique " est amenée par Frédéric Martin. Il fait partie de l'ancien clan Leduc. Il n’avait pas été élu lors des élections partielles. Mais finalement, une des deux candidats élus a dû abandonner son poste parce qu’elle n’était pas en ordre de déclaration de mandats. Frédéric Martin a donc pu rejoindre récemment le conseil communal à sa place. Il a créé une nouvelle liste pluraliste et espère avoir le soutien de l’ancien bourgmestre Albert Leduc, pour profiter de ses voix, mais c’est tout dit-il. Il veut aussi tourner la page de la guéguerre des clans. Il a dans sa formation un ancien conseiller communal Philippe Felten. Tous les autres candidats sont de nouveaux venus en politique. Il y a donc beaucoup de changements dans ce petit village ardennais qui est content que la page la liste unique sera tournée. Les cartes vont donc être rebattues à Vresse.