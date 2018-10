Daverdisse: un deuxième mandat de Bourgmestre pour Maxime Léonet ?

En 2012 à Daverdisse, le Bourgmestre sortant Pol Baijot ne se présentait plus et ses anciens colistiers, regroupés sous l'étiquette, Ensemble Pour l'Avenir, obtenaient 3 sièges pour 6 à la liste emmenée par le conseiller Maxime Léonet qui devenait Bourgmestre. Elu avec le cinquième score en voix de préférence, Luc Daron devenait Président du CPAS mais début 2015, on assiste alors à une série de désaccords entre lui et les autres membres du collège communal. Luc Daron remet sa démission et siège comme conseiller indépendant. Les conseillers de la minorité ne se présentent plus le 14 octobre mais face à la majorité actuelle, Luc Daron a réuni une liste complète baptisée Comm'Une Action. Les huit autres candidats n'ont jamais participé aux élections communales. La tête de liste Olivier Guichard a toutefois été conseiller CPAS entre 2006 et 2012. Changement de nom pour le liste emmenée par le Bourgmestre Maxime Léonet, Unir, Gérer, Service fait place à "Pour" avec de nouveaux candidats et sans les Echevins Stéphanie Grégoire et Firmin Grosfils. Maxime Léonet met en avant le bilan de son équipe et la mise en oeuvre du Programme Communal de développement Rural. Luc Daron, parle, lui d'offrir un nouvel élan démocratique à la commune!