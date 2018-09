Communales 2018: ces jeunes qui visent le maïorat de leur commune

"Aujourd'hui, un fossé qui s'est créé entre les hommes et les femmes politique et la population en raison des scandales que nous avons connus. Mais je pense qu'être jeune est un atout. Nous sommes le renouveau politique et il faut montrer que nous en sommes aussi capable", explique Hélène Lebrun, tête de liste Union villageoise à Houyet.

"Notre inexpérience est notre atout. Nous allons apprendre au fur et à mesure"

C'est donc Guillaume Lerho, 22 ans, qui emmènera la liste Waimes ensemble. Encore aux études à HEC Liège, le jeune homme continue à parfaire le programme et à organiser les prochaines rencontres avec les citoyens. Avec désormais l'étiquette de candidat bourgmestre, Guillaume Lerho reste toute fois très lucide sur son inexpérience en politique. "Dans notre commune, il y a beaucoup de jeunes et le seul endroit où ils n'y sont pas, c'est au conseil communal. On s'est dit pourquoi pas et c'est pour cette raison qu'on se lance. Nous avons conscience d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Mais nous sommes allés rencontrer des citoyens, des professeurs, des acteurs du monde touristiques et nous avons entendu leurs remarques. Nous sommes jeunes, c'est vrai. Mais c'est aussi notre force et notre qualité. Nous allons apprendre au fur et à mesure", confie la tête de liste.

Le groupe est soudé et la motivation est réelle. "On va pas le cacher, l'objectif pour les élections communales c'est d'avoir cinq ou six élus. D'apprendre le fonctionnement de la commune et de ne pas faire de promesses qu'on ne pourrait pas tenir et puis dans six l'objectif sera peut-être différent, mais on a encore beaucoup de chemin à faire d'ici là", ambitionne Guillaume Lerho.