Communales 2018 : Braine-le-Château, comme un long fleuve tranquille

Avec ses 993 voix de préférence au dernier scrutin, le bourgmestre Alain Fauconnier a peu de souci à se faire. Son "Renouveau brainois" avait récolté il y a six ans, plus de 60% des suffrages, loin devant Ecolo (23%) et WBCN (15%). Et les conseils communaux sont tellement calmes "qu’il n’y a jamais un seul journaliste dans la salle", affirme l’élu récemment affilié au MR. Pourtant, ce chimiste de formation devra trouver une formule pour compenser le départ d'Isabelle de Dorlodot, sa première échevine, deuxième meilleur score en 2012, et du président du CPAS, Philippe Hecquet.

Avec son programme "axé sur le développement rural", Alain Fauconnier concrétise en cette fin de mandature une série de dossiers: l’aménagement de la place de Wauthier-Braine, du jardin de la maison du Bailly… Et il en garde encore pour les prochains mois avec la finalisation du lotissement de l’Espérance: un quartier équipé par l’IBW et "dont les terrains seront vendus à prix coûtant", précise le bourgmestre. Une cinquantaine d’habitations devraient sortir de terre pour permettre aux jeunes d’acheter dans la commune, à un tarif accessible.

L'opposition remotivée

Début septembre, le groupe Ecolo local lançait un appel désespéré à ses sympathisants: trop peu de candidats s'étaient déclarés et le groupe menaçait de jeter l'éponge, comme l'avaient déjà fait un peu plus tôt les deux élus de la liste WCBN. Braine-le-Château risquait alors de se retrouver dans une situation inédite: les électeurs auraient trouvé la seule liste Renouveau Brainois sur leur bulletin de vote. Après une assemblée générale de la dernière chance, les Ecolos ont finalement annoncé qu'ils présenteraient bien une liste complète, emmenée par la conseillère communale Anne Dorselaer. Daniel De Galan, membre de WBCN est également venu soutenir la liste, à l'avant-dernière place. "Nous avons convaincu Daniel et les autres nouveaux candidats de l'enjeu démocratique de la présence d'une deuxième liste, explique Patrick Delmée, deuxième sur la liste. La liste au pouvoir a absorbé toutes les autres forces vives, comme le PS, le MR et le CdH. Cela nuit au jeu démocratique". Le bourgmestre lui-même reconnaît que "la situation n'aurait pas été confortable d'un point de vue démocratique". Si Ecolo se fait aujourd'hui peu d'illusions sur son éventuelle entrée au collège, le groupe entend mener une opposition constructive dans le même climat de dialogue que celui règne aujourd'hui au sein du conseil communal.