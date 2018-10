Catherine Mathelin grande favorite face à une liste citoyenne

En 2012, à Herbeumont, il y avait deux listes mais la liste Action emmenée par la Bourgmestre Catherine Mathelin obtenait 7 sièges sur 9. La minorité "Avec vous" n'a pas souhaité se représenter au prochain scrutin et on n'a très longtemps conclu qu'il y aurait une liste unique à Herbeumont. Mais dans la dernière ligne droite du dépôt des listes, sept citoyens issus du monde associatif local ont relevé le défi pour offrir un choix démocratique... Une liste incomplète qui se fixe pour objectif de mener demain une opposition constructive et de mieux informer la population... Alternative sera menée par Geoffrey Lepère et compte parmi ses candidats deux personnes avec une petite expérience de la politique locale. Hayat Hadji a siégé dans la minorité pendant deux ans avant 2012 et Marie-Christine Piquard, au CPAS. Du côté d'Action, c'est toujours Catherine Mathelin qui mène la liste et repart avec les membres du Collège actuel à l'exception du président du CPAS Albert Claude et c'est Christophe Echterbille qui pousse la liste. Pour Action, la modernisation de la Maison Communale sera un dossier important tout comme la rénovation de la Place d'Herbeumont.