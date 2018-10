Benoît Piedboeuf grand favori à sa propre succession

En 2012, Tintigny était l'unique commune de la Province où une seule liste était proposée aux électeurs. La liste Avenir emmenée par le Bourgmestre Benoît Piedboeuf. Au fil de la législature, des dissensions sont apparues et la position du Premier Echevin François Maréchal est devenue très inconfortable. Fin août 2016, le Bourgmestre et les autres membres du Collège déposaient une motion de défiance à son encontre. Deux ans plus tard, François Maréchal revient à la tête de liste baptisée " Passion Commune". Il affirme ne pas avoir d'esprit de revanche par rapport à son éviction mais veut, dit-il, en finir avec la politique politicienne. Face à lui ses anciens colistiers emmenés par le Député-Bourgmestre Benoît Piedboeuf et une liste baptisée "Commune en Vie" On y retrouve les membres du Collège à l'exception de Philippe Labranche qui ne se représente plus. On y trouve aussi pas moins de 10 nouveaux candidats pour préparer l'avenir...Compte-tenu de l'augmentation de la population, il y aura 15 élus pour 13 aujourd'hui... Demain il faudra poursuivre le développement de services et d'infrastructures pour cette nouvelle population.