A Léglise, un scrutin aussi serré qu'il y a six ans ?

Huit sièges contre sept... 53 voix de différence entre les deux listes et 24 voix entre la candidate qui a réalisé le meilleur score et celui qui sur l’autre liste est devenu Bourgmestre. Il y a six ans, ça s’est vraiment joué à peu de choses entre les deux listes à Léglise. Et au sein de la liste victorieuse, Ensemble, une autre surprise c’est Francis Demasy placé en troisième position qui décrochait l’écharpe de Bourgmestre. Cette fois la donne a quelque peu changé, puisque compte tenu de l’augmentation de la population, il y aura 17 élus pour 15 actuellement... La liste de la majorité s’appelle toujours Ensemble et c’est Francis Demasy qui l’a conduit avec toute son équipe et de nouveaux candidats... Et il fallut attendre un certain temps pour avoir la certitude qu’il y aurait une deuxième liste. Ce sont finalement des jeunes qui donné l’impulsion comme François Poncelet qui est deuxième derrière Evelyne Gonthier qui reste tête de liste, elle qui avec 757 voix avait donc réalisé le meilleur score sur Léglise. Sinon la liste intitulée “Pourquoi pas” compte pas moins de 14 nouveaux candidats sur 17.