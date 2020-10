Revue de presse : un début d’union nationale pour sauver les hôpitaux

A lire la presse, la Belgique vient de se souvenir de sa devise : chacun chez soi et Covid pour tous. Erreur, la devise du pays, c’est évidemment, l’Union fait la force. Sauf qu’à lire les journaux, ce matin c’est plutôt le Covid fait l’union.

La journée d’hier a vu cette nouveauté. Le personnel politique tente enfin de parler d’une seule voix. Objectif : l’union nationale pour tenter la sauvegarde des hôpitaux et éviter surtout un bilan humain encore plus lourd.

Oh, certes, si l’on parle d’Union, c’est parce que nous sommes tous contraints à la même galère. N’empêche, il était temps, chez nous, de comprendre que nous n’avons pas le luxe de la division.

Appeler l’armée, déployer les pouvoirs spéciaux. On aura compris que la situation est grave.

Les larmes d’un ministre viennent y ajouter une dimension supplémentaire. C’est la Une du Laatste Nieuws qui l’évoque.

Le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke, a eu beaucoup de difficulté à cacher son émotion, hier, après la visite d’une clinique à Liège. Choqué et triste, résume le quotidien. Ça n’a rien de rassurant, mais en regardant chez nos voisins, on peut constater que la situation est plus ou moins semblable.

Hier, en France Emmanuel Macron a décrété un confinement général.

La Une de Libé, un peu grinçante évoque cette impression tendance qui nous prend parfois quand on pense au Corona.

L’impression de vivre un jour sans fin !