Revue de presse : "Les zones rouges se multiplient"

Des experts qui se basent sur des chiffres du pays concerné et des informations dont disposent l’Europe et les ambassades, ajoute le ministre.

Ce week-end c’était le début des soldes et c’est un faux départ, titre le Soir.

Peur d’être contaminés, budget plus serré suite au chômage temporaire, moins besoin de vêtements vu l’annulation de grands événements.

Les consommateurs ont boudé les soldes, un faux départ qui ravive la crainte des faillites massives dans les commerces selon les syndicats.

L’Avenir fait le même constat en Une, il n’y a pas eu de ruée vers les magasins. Le quotidien parle carrément d’un début de solde dramatique. Les stocks sont importants cette année vu les semaines de fermeture, il faut donc les vider, et les commerçants sont à la recherche de cash, mais voilà, il y avait peu de monde ce samedi devant les vitrines.

Conséquences dans la presse ce matin, les appels à l’aide de ces commerçants dépités se multiplient.

Comme par exemple, dans les journaux du groupe Sudpresse où on peut lire ce titre ce matin :

Stop à la bulle de 1, sauvez nos soldes et nos boutiques

Car oui pour l’instant : on le rappelle on doit faire ses courses seul et passer 30 minutes maximum dans un magasin

Et ça, c’est mission impossible, titre la DH.

Dans la Libre, le Syndicat neutre pour les indépendants précise : faire les soldes, ça se fait avec son partenaire, ses enfants avec des amis, pas seul donc il faut donc permettre de faire des courses avec notre bulle. Notre fameuse bulle sociale qui est de 5 personnes pour l’instant

L’organisation, le SNI, ajoute dans un autre quotidien, l’Echo ce matin : même si les règles ne changent pas il ne faut pas bouder les soldes pour autant. Les clients doivent continuer à se rendre dans leurs magasins préférés où tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité de tous.

Il ne faut pas bouder les soldes, c’est un geste citoyen en cette période de crise conclut le syndicat dans l’Echo.