Magali Clavie, présidente du CSJ: "Justice et politique doivent urgemment reprendre le dialogue"

Actuellement présidente du Conseil supérieur de la Justice, Magali Clavie a précédemment été juge au tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Ce samedi 17 février, elle est l’invitée du Grand Oral RTBF-Le Soir sur La Première. Elle évoque notamment l’urgence d’une reprise du dialogue entre justice et politique.

On l’a vu récemment dans l’actualité, l’exécutif et le judiciaire ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Dans le dossier des perquisitions domiciliaires, des magistrats ont par exemple pris position contre le projet de loi défendu par le fédéral. Le ministre de l’intérieur, Jan Jambon, a quant à lui attiré les foudres du secteur judiciaire en donnant son avis sur la plaidoirie de Sven Mary, avocat de Salah Abdeslam. Certains craignent que la séparation des pouvoirs, qui est l’un des fondements de notre démocratie, soit menacée par ce type de comportement.

Magali Clavie plaide pour un équilibre, qui doit se faire selon elle dans un respect de part et d’autre. Elle admet qu’il y a eu quelques sorties dernièrement, qualifiées de dérapages par certains, ou d’acte inadmissible par d’autres. Concernant le commentaire de Jan Jambon sur la plaidoirie de Sven Mary : "Je pense qu’il n’aurait pas dû exprimer son opinion, d’autant plus qu’il est le ‘flic n°1'’’ en Belgique de par ses fonctions, et que les policiers étaient partie civile au procès. C’était donc d’autant plus désagréable et déplacé.

Le dialogue est-il impossible entre exécutif et judiciaire ?

Beaucoup moins négative que certains de ses collègues, Magali Clavie exprime sa confiance en la justice belge, tout en appelant au dialogue : "Je suis plus optimiste, c’est dans ma nature. Et je pense que le dialogue est possible, mais il est urgent de le reprendre. Et de le reprendre de manière réelle et avec de la bonne volonté de part et d’autre. Ça ne pourrait être que positif pour le politique, pour nous, et aussi pour l’image qu’on renvoie au citoyen ".

La justice belge manque-t-elle de moyens ?

C’est une revendication récurrente du milieu judiciaire : le manque de moyens. La justice se sent abandonnée par le politique, et trépigne de ne pas être entendue. Est-ce à juste titre ?

"La question des moyens qui manquent, elle est très difficile à évaluer" explique Magali Clavie. "Et surtout à ‘dépassionaliser’, si je peux m’exprimer ainsi. Le Conseil supérieur vient de réaliser un audit sur la gestion du personnel au sein de tous les tribunaux de première instance. Qu’en ressort-il ? Tout le monde estime ne pas avoir le personnel suffisant. Mais personne ne semble capable de donner des chiffres concordants, et qui peuvent être comparés. Il manque cruellement d’une étude relative à la charge de travail exacte. On peut chaque fois dire qu’on a moins que son voisin, mais il faut absolument quantifier ça. C’est la compétence des collèges, et ils y travaillent. Ce n’est pas encore tout à fait abouti, mais une fois que ça le sera, cela pourra résoudre toute une série de problèmes".