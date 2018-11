Le Forem adresse une lettre à un jeune homme décédé

Vous avez peut-être vu passer ce document sur Facebook. Une lettre du Forem annonçant à un jeune homme sa radiation comme demandeur d'emploi pour cause de... décès. Sur les réseaux sociaux, certains s'en amusent d'autres sont choqués, d'autres se demandent si le document est vrai.

L'histoire est assez douloureuse. Celle de parents qui perdent leur fils, le 24 octobre dernier. Dans la série de démarches qui suivent ce décès, ils préviennent le Forem, où le jeune homme venait de s'inscrire. Quelques jours plus tard, une lettre arrive à la maison, adressée au fils décédé. Son objet : "Radiation de votre inscription comme demandeur d'emploi". "Vous nous avez avertis par téléphone de l'événement suivant : décès. En conséquence, nous mettons fin à votre inscription. Nous vous invitons à vous réinscrire comme demandeur d'emploi dès que vous êtes à nouveau disponible pour entrer dans un parcours de recherche d'emploi."

Partagée sur Facebook par un voisin

Cette lettre, ce sont les parents qui l'ont ouverte, mais elle a été partagée sur Facebook par un voisin. L'homme habite Sainte-Ode. Il raconte que les parents, endeuillés, ont ressenti une énorme colère en ouvrant cette lettre. Leur volonté a été très rapidement de la rendre publique, mais ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux.

Ils sont donc allés frapper à la porte d'un voisin qui a une présence plus importante sur les réseaux sociaux. Mardi soir vers 20h, celui-ci a donc posté la photo (qui a d'ailleurs été prise par les parents). Avec ces mots : "Voici la lettre reçue par mes voisins, quelques jours après le décès de leur fils ! Tout simplement scandaleux !"

Elle a depuis été partagée près de 3000 fois, depuis le compte de ce voisin. Elle a été repartagée. Reprise par d'autres comptes et est depuis lors très visible.

Excuses du Forem

Au-delà de la lettre, certains se posent des questions : pourquoi avoir posté ? Pourquoi ne pas flouter le nom du jeune homme décédé ?

Le voisin explique qu'il l'a bien fait à la demande de la famille. Impuissant face à la tristesse et la colère de ces parents, il ne s'attendait pas non plus à une telle visibilité. Dans le post du voisin, le nom n'est pas flouté, alors que d'autres personnes qui ont repris la photo de la lettre pour la partager ont flouté ou masqué le nom. L'idée a été suggérée aux parents de le faire, qui n'ont pas souhaité masquer le nom.

En revanche, le voisin a été attentif à ce que le nom de l'employé du Forem qui a envoyé la lettre ne soit pas visible.

Le Forem a présenté ses excuses à la famille, évoquant une erreur humaine "inacceptable" et tout à fait déplacée dans un contexte aussi douloureux.