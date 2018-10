La revue de presse spéciale élections: "A les entendre ils ont tous gagné"

"A les entendre, écrit Le Soir, ils ont tous gagné. La rengaine est agaçante, car elle ne vaut vraiment que pour deux partis francophones : le PTB et Écolo." "Mais c'est ainsi, constate La Libre, les partis traditionnels font semblant d'avoir gagné. On s'est planté à Bruxelles mais on décroche davantage de majorités absolues en Wallonie, sourient les bleus. On nous avait prédit la chute. Elle est finalement limitée, respirent les rouges. Voyez Bastogne, Ganshoren ou Namur, tonnent les oranges, qui oublient un peu vite " les sièges éjectés dans d'autres communes. Oh, tant mieux s'ils sont tous content, soupire le quotidien. Qu'ils continuent à tenir le discours de l'autruche ! Mais le danger, pour ces partis, c'est que là-dessous, la tête enfouie dans le sable, les mots des présidents de parti sont inaudibles. " Aux prochaines élections, reprend La Libre, les revers risquent de se généraliser. Cette incapacité des présidents de partis à remettre en question leur stratégie politique.(…) Cette surdité et cette cécité sont de mauvaise conseillère, alors que les signaux envoyés par l'électeur devraient être pris en compte ! "

La presse s'interroge sur les résultats des élections communales et provinciales. Entre les résultats – en chiffre et les discours – en mots, il y a de grandes différences.

Triple changement

Quel est-il au juste, ce signal, ce mot lancé par l'électeur? L'Avenir y répond en 3 fois. " C'est une demande de changer de politique, de changer la politique et de changer le monde. " Une fois de plus, s’ils gardent la tête dans le sable, les partis traditionnels n'entendront pas cette demande envoyée par les électeurs. Ainsi, pour Le Soir, s’il y a bien deux vainqueurs, " le plus insupportable pour l'électeur serait que les négociations d'après scrutin se perdent dans des calculs tactiques. " Les verts et les ultra-rouges ont à ce point associé à leur identité la promesse d'une éthique en politique, qu'on les verrait mal refuser d'aller dans des majorités. Cela emporte, pour ces deux-là, l'obligation de plonger " les mains dans le compost, écrit l'Echo. A ne pas se satisfaire du 'y'a qu'à' et du 'faudrait' lancés depuis l'opposition.

Si la presse semble croire qu'Ecolo est à même de jouer ce rôle, les commentaires à l'égard du PTB sont moins généreux. "Les hérauts fanfaronneurs de l'extrême gauche n'amènent, en guise de solution, que des problèmes " juge l'Echo. " Il est quand même surprenant, ajoute la Libre, de voir le succès de ce parti d'extrême gauche qui apparaît à certains électeurs, plus crédible que le PS. Ce parti, le PTB, n'a pourtant jamais rien réalisé " Rien d'autres que des discours et des promesses, estime la Libre. " Raoul Hedebouw, avec sa gouaille et ses airs de Mélenchon ne maîtrise finalement qu'un seul ministère ... Celui de la parole... "