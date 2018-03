VEVIBA: pas de fraude aux viandes "bio" selon le contrôleur de la filière CERTISYS

Pas de constat de fraude à la viande "bio" au départ de VEVIBA. C’est ce qu’affirme Certisys, l’organe de contrôle indépendant chargé de la filière "bio". Ces contrôles se déroulent en parallèle avec ceux de l’Afsca (l'agence fédérale pour le contrôle de la chaîne alimentaire).

Au niveau des procédures chez VEVIBA, le certificateur "bio" reconnait avoir détecté des manquements. Mais ils n’auraient pas eu d’incidence sur la viande vendue en grandes surfaces.

Pour comprendre il faut revenir en 2016, Certisys a effectué treize contrôles au sein de l’abattoir de Bastogne, deux contrôles complets et onze contrôles ciblés. Lors de ces contrôles, Certisys a détecté des manquements. Ils concernaient la gestion documentaire, les procédures aussi pour séparer le bio du non-bio. Mais ajoute Certisys, ces manquements ont pu être corrigés. Et l’organisme de certification n’aurait constaté aucun impact sur la vente des productions "bio".

Des réunions entre partenaires de la chaîne de contrôle

Certisys a évoqué tous les éléments recueillis dans ses enquêtes au cours de réunions avec les autres acteurs de la filière. Dans l’idée d’améliorer les procédures. C'est à l'issue de ces partages d'information qu'un rapport a été adressé aux autorités judiciaires par l'Afsca. Certisys déplore dans son communiqué n'avoir pas été tenu informé du contenu de ce rapport, pas plus d'ailleurs que l'Autorité régionale.

Un rapport d'information mais pas un procès-verbal d'infraction

À l'Afsca, Kathy Brison, porte-parole, indique qu'il s'agissait d'informer les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure ouverte après l'affaire frauduleuse du Kosovo. Et qu'il s'agissait d'un complément d'information sans plus. Dans ce cadre, il ne pouvait être question de partager les éléments de ce rapport car cela aurait automatiquement dévoilé du même coup l'existence de l'instruction judiciaire en cours concernant VEVIBA.

Que contient le "rapport" adressé par l'AFSCA au judiciaire?

Quel que soit la dénomination du document, rapport ou procès-verbal d'information, ce qui importe est de savoir si le contenu du document correspond à l'inventaire des "manquements" constatés par Certisys au cours de ses contrôles en 2016. Il est question de la gestion documentaire et des procédures à respecter en matière de séparation des viandes BIO/Non-BIO. A aucun moment affirme Certisys la commercialisation de viandes non conforme n'a été évoquée par le certificateur. Dans son communiqué diffusé vendredi (22/03/18) on peut lire :

"Nous n'avons jamais constaté la commercialisation de viande non-BIO comme BIO. En ce qui concerne la viande hachée, l'investigation est plus compliquée et prend plus de temps, mais nous n'avons jamais pu constater l'utilisation de viande non-BIO dans les préparations BIO."

Des vérifications rapides grâce à des moyens d'investigation efficaces

Et l'organe de contrôle de rappeler que ses outils d'investigation permettent de procéder à des actions annoncées mais aussi inopinées chaque année et d'effectuer des prélèvements pour analyse (pesticides, additifs, OGM, ADN...). Les contrôleurs ont des badges leur permettant d'entrer rapidement dans les ateliers. Les prélèvements permettent de comparer les analyses ADN des oreilles conservées à l'abattoir avec les morceaux de viande prélevés.

Par ailleurs rappelle Certisys, 100% des bovins d'origine BIO à abattre sont revérifiés en temps réel grâce à l'accès des données d'identification des bovins BIO, via Sanitel. Le certificateur affirme bloquer une carcasse dès qu'il y a un doute et de déclasser l'animal en carcasse conventionnel.