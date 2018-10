Procès d'un prêtre brugeois suite au suicide d'un fidèle: jugement reporté

Le secret de la confession est-il total ? La question est au centre d'un procès qui devait se clôturer ce matin à Bruges. Alexander S., un prêtre de 57 ans est soupçonné de négligence coupable. En octobre 2015, un homme de 54 ans originaire de Gistel (Flandre occidentale) lui a livré son intention de se suicider. Le prêtre a reçu trois coups de fil et plusieurs sms avant que l'homme, souffrant d'une dépression, ne passe à l'acte dans sa voiture. Alexander S. n'a averti ni les secours ni la police.

Lorsque la femme du défunt a pris connaissance des échanges que son mari avait eus avec le prêtre avant de commettre l'irréparable, elle a porté plainte auprès d'un juge d'instruction. L'ecclésiastique se défend en invoquant le secret de la confession.

Une pièce indispensable manquait au dossier

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Bruges devait rendre son jugement. Celui-ci est reporté puisqu'un document majeur n'a pas été annexé : le procès-verbal initial qui constate le suicide. Or, c'est évidemment sur cette question de suicide que repose tout le dossier. Le tribunal n'a pas pris le risque de rendre un jugement sans ce document, le risque de nullité aurait été trop important.

L'audience est fixée au 5 novembre

L'affaire est mise en continuation et une prochaine audience est fixée. Le jugement pourrait soit être rendu dans la foulée, soit un mois plus tard si l'affaire est mise en délibéré. Le procureur n'a pas requis de peine minimale à l'encontre du prêtre. En théorie, une personne condamnée pour négligence coupable risque jusqu'à un an de prison et une amende s'élevant jusqu'à 3.000 euros.