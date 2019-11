Patrick Ridremont : Et bien déjà cela met une grosse pression quand quelqu’un dont le métier n’est pas d’être comédien lit le scénario presque plus attentivement que les comédiens (rires). Donc on se dit que par respect pour Olivier on va bien rentrer dans ces enquêtes nous aussi et savoir de quoi on parle. Alors évidemment cela nous aidé parce qu’à tout moment dans ce qu’on lisait on se disait : " non mais ce n'est pas possible, ça n’existe pas ". Et bien si, c’est validé, c’est possible, c’est jouable, on peut hacker une caméra, un ordinateur, un ascenseur, tout. Donc on avait le sentiment de pouvoir voltiger avec un filet qui est représenté par Olivier.

Une unité de choc, chargée de traquer les cybercriminels jusque dans les tréfonds du darkweb, voilà le pitch à la fois simple et terriblement moderne d'"Unité 42". Cette série produite par la RTBF a séduit public, critiques et diffuseurs dans de nombreux pays dès sa première saison. Mais ce que l'on sait peut-être moins c'est que derrière les enquêtes du commissaire Sam Leroy et de son équipe, il y a l'expérience de véritables policiers qui sont chargés de valider chaque ligne de scénario afin que tout soit parfaitement réaliste. Nous avons pu rencontrer l’un d’entre eux, le commissaire Olivier Bogaert, l’un des fondateurs de la Computer Crime Unit (l’unité de la police fédérale chargée de lutter contre la cybercriminalité) en compagnie de l’acteur Patrick Ridremont, l'interprète du commissaire Sam Leroy. Les deux hommes se connaissent depuis plus de deux ans, lorsqu’Olivier Bogaert avait invité Patrick Ridremont dans ses locaux pour découvrir le travail des cyberflics. Voici donc l’interview croisée du vrai flic et de son double à l’écran.

"Unité 42" : l'acteur et le vrai flic, interview croisée. - © Tous droits réservés

Il y a un conseil qu’Olivier vous a donné dont vous vous souvenez particulièrement ?

PR : Olivier n’est pas vraiment un donneur de conseil, il nous a invité un petit peu avant le tournage de la saison 1 et on a vu ainsi le calme et le sérieux dans lequel travaille cette équipe, qui est un petit peu à des années-lumière de quelque chose de cinématographique. Autant, il y a du bordel chez nous dans notre série, autant c’est très rangé chez eux. Chez nous, les policiers ont les pieds sur la table alors que chez eux ce serait sans doute mal reçu donc on s’est aussi clairement rendu compte qu’on était dans de la fiction. Mais Olivier est aussi venu sur le plateau et ça m’a fait plaisir parce que je me suis dit que si je faisais une série sur des pompiers, j’aurais envie de voir arriver des pompiers sur le plateau qui disent " c’est bien vous faites cela sérieusement ". Donc il y avait vraiment un œil bienveillant en fait de la part d’Olivier.

OB : Mon sentiment sur le plateau c’était que ce n’était pas forcément la réalité de ce que je vis tous les jours puisque forcément quand ils tournent, ils jouent puis on coupe, on retourne puis on recoupe tandis que nous on est plus dans une forme de continuité mais je vois le résultat et même s’il y a parfois des raccourcis on a fait en sorte que ce soit conforme à une certaine réalité.

PR : Oui, c’est une différence majeure effectivement. Nous comédiens voyons un scénario qui dure cinquante-deux minutes, dont on connaît la fin. On fait semblant qu’on ne sait pas très bien vers où on va mais tout est balisé. Et la réalité c’est de commencer une enquête et de se dire : "est-ce qu’on va arriver au bout ? En combien de semaines, en combien de mois, en combien d’années ?". C’est tellement différent !