Une pièce de théâtre depuis votre canapé

Un étrange virus parti de Chine provoque la panique. Un business man est accusé d’avoir provoqué l’épidémie avec la création de sa molécule remplaçant le pétrole. Un synopsis pas tellement éloigné de la réalité, pourtant écrit bien avant la crise sanitaire. Alors que l’équipe répète depuis des semaines, l’annonce du deuxième confinement tombe. L’équipe du théâtre Le Public se réinvente et propose un spectacle en ligne, pour 7 euros.

Un accouchement annulé

"Une semaine avant la première, on a su qu’on ne pourrait pas jouer. Il y a quelque chose de frustrant de préparer une naissance et puis, de vous dire que l’accouchement ne peut pas avoir lieu", explique Michel Kacenelenbogen, co-directeur du théâtre et metteur en scène de Rumeur. Après près de 200 jours sans pratiquer leur métier, l’équipe du théâtre Le Public décide de proposer ce nouveau format. "Cette crise sanitaire impose du jour le jour. Jour après jour, on a construit cette captation, qui n’en n’est pas vraiment une. Et maintenant, on la partage."

La demande venait principalement du public. Depuis le 13 mars, Michel Kanelenbogen reçoit tous les jours des mails d’habitués apportant leur soutien. Ils en ont déjà reçu plus d’un millier. "C’est lourd pour nous et pour les spectateurs qui ont besoin de culture pour s’élever au-dessus du virus. La culture permet de mieux vivre, regarder du beau fait qu’on se sent mieux", rajoute-t-il.

Une réinvention

"On a dû repenser l’espace, la scène, les lumières… Mais ça nous a également permis de proposer des choses qu’on ne pourrait pas faire en temps normal", admet le metteur en scène. Ces artistes ont inventé un format qui n’existe pas, entre la captation vidéo, le téléfilm, et toute autre chose. "On ne voulait pas faire de captation sans spectateurs. Ça ne veut rien dire faire du théâtre devant personne", lâche Nicolas Kacenelenbogen.

La pièce sera tout de même jouée sur scène l'année prochaine. Pour le codirecteur du théâtre, "ce sera une autre aventure, elle aura mûri en nous. Rien ne remplace des êtres humains face à d’autres qui racontent une histoire. Malgré le monde de la numérisation, le nombre de gens en quête de rapports humains (entre autre au théâtre) va augmenter." Soazig De Staercke, comédienne dans la pièce, attend avec impatience de pouvoir la jouer sur scène. "Le plus étrange, c’est qu’on n’a pas le ressenti du public. On a juste des commentaires. Ce n’est pas comme entendre un rire ou un souffle. On ne sait pas comment la pièce sera perçue en vrai."

En attendant, la pièce Rumeur est disponible sur ce site pour 7 euros. Les bénéfices seront intégralement reversés aux acteurs. La pièce est disponible jusqu'au 31 décembre.