Théâtre de Liège: un opera porno foutrement joyeux !

Le Théâtre de Liège propose jusque samedi l'Opéra Porno. Vous croyez que les théâtres sont des lieux de culture ? Ils sont aussi des lieux de culs et de grivoiserie.

Vous êtes choqués ? C' est bien le but ...



La scène de départ est bucolique : un étang, un couple, une grand-mère, un grand dadais. Ce weekend au bord du lac s'annonce familial et idyllique ...

Il ne faudra que quelques instants pour le transformer en vaudeville sordide, paillard, cochon, lubrique et amoral. Et la musique de cet opéra n'adoucit pas les moeurs ... bien au contraire !

La crudité des scènes, le sexe déviant et les mots orduriers vous clouent à votre fauteuil. Et le rire vous en décolle aussi vite. On est bien un peu gêné de rire de ces horreurs et de n'être finalement pas si choqué que ça.

C'est aussi un spectacle à la fine mécanique et des comédiens-chanteurs excellents et décalés.



Cet opéra porno est foutrement joyeux, une bonne comédie qui dépasse les bornes et les tabous.

Et dans notre société parfois très amidonnée, ça fait finalement du bien de se faire rincer les oreilles.

OpéraPorno, au théâtre de Liège, jusqu'au samedi 17 mars. Texte et mise en scène de Pierre Guillois. Musique de Nicolas Ducloux. Avec Jean-Paul Muel, Lara Neumann, Flannan Obé, François-Michel Van Der Rest.

Le spectacle est réservé aux adultes