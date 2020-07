Bruxelles, Zaventem, Charleroi, Anvers: quatre fresques murales pour ce 21 juillet

La fête nationale s’annonce différente cette année, à cause de la crise du Coronavirus. Pas de défilé militaire, un tas d’activités supprimées pour limiter les risques de transmission du virus… le Palais Royal a suggéré à Bozar de mettre sur pieds la réalisation de 4 fresques murales, dans 4 villes du pays. Dans un esprit de solidarité et d’espoir.

A Bruxelles, à 200 mètres du Palais, c’est une fresque de 30 mètres de long et 3 mètres de hauteur. En jaune, la devise de la Belgique en Français et en Néérlandais : " l’union fait la force ". Cette fresque a été réalisée par une dizaine de jeunes de l’association Calame, une ASBL de soutien scolaire et d’accompagnement, située à Saint-Josse, sous l’œil bienveillant du graffeur bruxellois Dema.

Pour Jamila Achak, coordinatrice chez Calame, " notre objectif premier c’est l’ouverture : l’ouverture à l’art, à la culture, à la différence. On connaît Dema depuis plusieurs années, on participe à certains projets. (…) Dema nous a proposé ce projet, lié au 21 juillet, lié à l’identité de la Belgique. On a proposé à certains jeunes d’y participer et ils ont accepté directement ".