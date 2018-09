Mons: des Nanas, mais aussi des dragons, à l'exposition Niki de Saint Phalle

Près du beffroi de Mons, quatre totems en mosaïques brillent de lumière et de couleurs vives. La rétrospective Niki de Saint Phalle se joue aussi en plein air. Ça tombe bien. L'artiste franco-américaine n'aimait rien de mieux que de sortir l'art des cercles d'initiés. Dans le jardin du mayeur, trois Grâces dansent tout en rondeur. Et près du Musée des Beaux-Arts, une étrange fontaine et une maison-nana invitent à la détente avant d'attaquer le cœur de l'expo.

Outre les femmes, Niki de Saint Phalle a aussi beaucoup utilisé l'image du dragon dans son oeuvre, comme l'explique Bloum Cardenas, sa petite-fille: "Les dragons et les monstres font partie de son langage. Un film s'intitule Who is the monster ? You or me ? Elle se considérait aussi comme un dragon. Souvent, c'est les hommes qui sont considérés comme un dragon. Ou son papa." Une de ses sculptures monumentales s'appelle "Le dragon de Knokke". Elle a imaginé et construit une maison de jeu pour enfants avec une langue-toboggan !