La drag-queen devenue mainstream ?

Extravagantes, étonnantes, divas, artistes… elles sont tout cela à la fois. Les drag-queens sont partout. Sur les réseaux sociaux, dans les émissions télé, sur les podiums des créateurs. Elles sont de plus en plus visibles. A Bruxelles, elles sont les stars des cabarets. Il y a l’emblématique « Chez Maman » qui fête ses 25 ans cette année. Il y a aussi de nouveaux lieux comme « le Cabaret Mademoiselle » ouvert depuis un an et demi. L’émission américaine, RuPaul’s Drag Race, a tout changé ! Du jeudi au samedi soir, le « Cabaret Mademoiselle » fait salle comble. La patronne, Mademoiselle Boop, Renaud dans la vie, explique ce succès : « L’émission de la drag-queen américaine RuPaul a vraiment tout changé ». RuPaul est une icône drag des années 90. Il y a 10 ans, elle crée un concours de drag-queens qu’elle présente à la télévision. Petit à petit, l’émission devient un phénomène. Des millions de téléspectateurs ont déjà vu le programme. Désormais, une partie des 11 saisons est disponible sur Netflix en Europe. Le phénomène a traversé l’Atlantique et permis de populariser la drag-queen. Les gagnantes de différentes saisons sont devenues de vraies stars. Certaines sont suivies par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, sponsorisées par des grandes marques et défilent sur les podiums pour des créateurs. Renaud renchérit : « La drag-queen est maintenant partout, dans la mode, dans les émissions de télévision, dans les séries. A la base, elle était cantonnée aux clubs gays, à des petites soirées ou à des cabarets. Maintenant, elle est sur les grandes chaînes. On a même vu une drag-queen dans » The Voice « sur TF1 cette saison ». La drag-queen attire dans les spectacles et fait vendre. Certaines sont même devenues égéries de grandes marques de cosmétique.

Kimi Amen - © LAURA NETHERCOTT

Avant c’était bizarre, maintenant on veut les voir Laura Nethercott est photographe. Elle réalise depuis 10 ans un reportage sur les drag-queens. D’abord à Montréal puis à Bruxelles. Elle a vu ce milieu s’ouvrir petit à petit : « C’est devenu » normal « alors qu’avant c’était un milieu très underground. Il y a 10 ans, quand je disais aux gens que je faisais une série sur les drag-queens, on me répondait que c’était un peu bizarre. Aujourd’hui, on réagit avec enthousiasme en me demandant où je les photographie et si on peut m’accompagner ! ».

"Maman" - © RTBF

C’est un effet de mode, parce que ça fait vendre La drag-queen serait donc devenue tendance. Mais pour « Maman », l’emblématique drag-queen responsable du cabaret « Chez Maman », il faut relativiser ce phénomène. « C’est cyclique, cela a toujours existé, peut-être qu’on voit un peu plus les drag-queens maintenant, mais c’est sans doute lié aux réseaux sociaux et au fait qu’elles sont plus visibles. Mais on a toujours existé. C’est comme la cuisine, aujourd’hui les émissions de cuisine sont à la mode, ce n’est pas comme si on venait d’inventer la cuisine ! Mais il y a une mode de la cuisine dans les médias, c’est tendance. C’est juste parce que cela fait vendre, c’est tout ! ». La drag-queen peut effectivement être un outil marketing. Mais d’autres diront aussi que sa présence fait avancer le débat autour de la question du genre ou de l’homosexualité dans une société où l’homophobie est toujours aussi présente.