La Citadelle de Namur sur les traces de Van Gogh

"Vincent was here" . C'est Karin Borghouts qui en a acquis la certitude . La photographe d'origine néerlandaise a suivi les traces de Vincent Van Gogh pendant deux ans , depuis les Pays-Bas où il est né jusqu'en France, où il est mort dans des circonstances tragiques, en passant par la Belgique et l'Angleterre aussi. Son travail a donné naissance à une série de grands formats exposés à la Citadelle, au Centre du visiteur Terra Nova. Ce sont donc deux regards d’artistes posés en double, tantôt sur les Tournesols, la montagne Sainte Victoire ou encore l’église d’Auvers sur Oise. Des lieux que Vincent Van Gogh a visité et peint, à la du fin 19è siècle et que Karin Borghouts revisite et photographie aujourd’hui.