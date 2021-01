La BD cartonne, sauf pour la plupart des auteurs

La bande dessinée se porte bien. En 2020, les ventes d'albums ont rapporté 591 millions de chiffres d'affaires. Une aubaine pour les maisons d'édition, mais pas forcément pour les auteurs. A l'occasion du festival d'Angoulême, qui se déroule à huis clos, les auteurs poussent un coup de gueule.

Un livre sur six est une bande dessinée

D'après l'institut GfK (Institut détudes et d'audit marketing), malgré des semaines de fermeture des librairies en France, 53,1 millions d'exemplaires ont été vendus en 2020, soit une croissance de 9%. Un livre sur six acheté aujourd'hui est une bande dessinée. Mais pour Benoît Peeters, écrivain et scénariste, "ces chiffres masquent une autre réalité. Il y a de plus en plus d'albums, dont beaucoup de rééditions et de traductions". Les grands gagnants de cet engouement sont les vedettes comme Lucky Luke, meilleure vente de l'année avec "Un cow-boy dans le coton", ou Riad Sattouf, avec notamment le 5e tome de "L'Arabe du futur". Ils ne sont pas dans la sélection officielle d'Angoulême cette année, le Festival cherchant à promouvoir les talents qui mériteraient d'être mieux connus.

Les auteurs.trices peu rémunéré.es

"L'immense majorité des auteurs, dont beaucoup de jeunes, ne parviennent pas à vivre de leur travail", constate Benoît Peeters. "On oublie que la BD n'est pas seulement un art mais aussi un métier, un artisanat". Le collectif Auteurs et autrices en action (AAA), réclame une plus grande part du chiffre d'affaires de la BD pour les auteurs. Une tribune a été signée par près de 700 auteurs qui menacent d'un "boycott total du versant public du Festival d'Angoulême, en juin prochain, si aucun acte réel et concret n'est posé d'ici là, à l'endroit de notre statut professionnel, de notre représentation et d'un juste rééquilibrage de la chaîne du livre".

Le rôle des éditeurs

Ecrire un album prend du temps, 1 an , 1 an et demi. La moyenne des droits d'auteur est de 8%, à partager avec le scénariste, le coloriste. Il est devenu impossible d'en vivre à temps plein. 2.000 albums sont édités par an mais très peu sont médiatisés. Comme le souligne Benoît Peeters, "on a parfois l'impression que l'on fait partir plein de petits chevaux à la fois, on voit celui qui arrive en tête et on va miser sur lui. Or un album, c'est un projet commun entre l'artiste et son éditeur". La BD reste essentiellement une œuvre de papier, très peu numérisée. Le plaisir de posséder et toucher un album de BD n'est pas près de disparaître.