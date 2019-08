BSF : une prestation royale pour Booba place des Palais

Les spectateurs l'attendaient avec impatience... Depuis 2 semaines, Julie attendais ce moment "J'ai toujours eu envie de voir Booba. Quel artiste ! Je connais tous ces textes par coeur". Laurent de son côté, espère ne pas être déçu par celui qu'on nomme "Le Duc de Boulogne" en référence à son lieu de naissance, "je l'ai vu à Dour l'an passé. Il était claqué et ne donnait rien sur scène".

Juste avant son arrivée, pendant le sound test, un membre de son staff technique dépose une bouteille de Rhum sur le podium et des gardes du corps se posent à chaque extrémité de la scène. Le ton est donné. 5 minutes plus tard, Le Duc entre en scène, acquis à sa cause, entre en transe. Dans son survêtement bleue et noir, Booba impose son charisme et comme un poisson dans l'eau, joue avec son public. Clin d’œil, petites phrases échangées entre deux morceaux... Contrairement aux "on dit", Booba est généreux avec son public qu'il n'hésite pas à interpeller.

Le show se transforme rapidement en karaoké improvisé. Les fans chantent en cœur les refrains et les nombreuses punchlines du rappeur dont Amina, 38 ans "Je le trouve formidable. Je le suis depuis de nombreuses années et ces textes me touchent énormément. Il n'y a pas d'âge, ni de couleur pour aimer le rap. J'adore ce moment, je suis aux anges".

Le maître de cérémonie n'était pas seul sur scène, plusieurs de ces compagnons de featurings (NDLR. : participation d'un artiste sur un titre ou l'album de quelqu'un d'autre) l'ont accompagné pour interpréter les morceaux les plus populaires sur Youtube. Après plus d'une heure de show, Le Duc s'est permis quelques écarts promotionnels et comme à son habitude, provocateur, il a rappelé au public qu'il valait mieux ne pas être son ennemi. À plusieurs reprises, les rappeurs Kaaris et Damso se sont fait tailler par Booba.

Malgré cette note négative, le public a été comblé par le show proposé ce soir. "C'est le meilleur concert de ma vie", s'exprime Manon après la dernière chanson. "Je l'ai trouvé très professionnel. Il a enchainé un nombre impressionnant de morceau. Chapeau !", ajoute Hamed. "J'ai cru que j'allais être déçu, mais j'ai vraiment passé un bon moment", conclut Cyrielle. Éblouis par le show, les festivaliers sont unanimes, si Booba n'est pas le roi de la délicatesse, il est au moins Le Duc de l'ambiance.