Avignon : Pas de festival, un coup dur pour les artistes belges

Cela devait être l’événement de l’été à Avignon. La ville devait accueillir le 74e festival de spectacle vivant. C’est l’un des plus grands rendez-vous du genre. Mais la crise du COVID est passée par là. La fête est annulée. Un coup dur pour la cité des Papes, un coup de massue pour les artistes programmés, les belges notamment. Le festival d’Avignon est une machine énorme. La ville accueille chaque année 700.000 visiteurs, plus de 1000 compagnies, 6000 intermittents et 3000 programmateurs…. Trois semaines de folie artistique qui rapporte 100 millions d’euros. Et qui permet à certains restaurateurs d’assurer jusqu’à 50 de leur chiffre d’affaire annuel. Sans compter les hôtels qui font le plein. C’est donc l’économie de toute une région qui est mise à mal. Toute l’économie du secteur théatral aussi. Pas de spectacles, pas de rentrées financières !

Des artistes en difficulté Compagnie Scratch - © Espace Catastrophe Compagnie Scratch - © Skjève Conventie, Kortrijk Gaëlle et Denis devaient réaliser un rêve. Deux ans qu’ils travaillent sur "Mousse", leur nouveau spectacle. Ils avaient été sélectionnés par le théatre des DOMS basé à Avignon. Un lieu créé par le Fédération Wallonie-Bruxelles pour soutenir les artistes belges. C’était pour eux une véritable chance. Leurs frais étaient pris en charge, ils avaient un cachet, de la visibilité. C’était le bon lieu pour rencontrer les programmateurs. Car Avignon est avant tout un grand marché où les professionnels viennent organiser les prochaines saisons. Des contrats se signent, des dates se programment. Alors quand le festival a été supprimé, la déception a été énorme. Ce projet, ces deux jongleurs l’ont porté à bout de bras et patatra… tout s’écroule. Le monde se confine. Gaëlle vous dira qu’elle n’a pas perdu ces deux années, qu’elle est fière d’avoir mené à bien ce projet, avec son ami. Quand nous les rencontrons, ils reprennent à peine leurs répétitions. Ils ont appris surtout que le théatre des Doms les reprogrammait en 2021. Ils iront à Avignon. Ce sera juste un peu plus tard que prévu.