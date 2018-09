Accord du participe passé: la demande de changement de règle vient aussi de l'étranger

Vous souvenez-vous combien vous avez réfléchi, cogité, médité lorsqu'enfant, vous avez dû apprendre l'accord du participe passé? Alors imaginez un instant que le français n'est pas votre langue maternelle et que vous devez mettre en pratique des règles autant incompréhensibles que contre-nature...

Dans le monde entier, des professeurs de français se posent chaque jour la question. Lors de leur Congrès mondial de 2016, ils s'étaient réunis à Liège et leurs résolutions pointaient la question du participe passé. "N’oublions pas que nous apprenons le français non seulement à ceux qui sont francophones de naissance mais aussi à des Chinois, à ceux qui parlent le bambara (une langue nationale au Mali, ndlr) ou le wolof (parlé au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, ndlr). Il y a donc beaucoup de professeurs de par le monde qui souhaitent cette réforme, explique Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil de la langue française et de la politique linguistique de Belgique. "L’idée est de substituer à un enseignement du comment, un enseignement du pourquoi. Bref un enseignement qui vise à développer l’intelligence et pas le simple dressage", renchérit-il. "Il s’agit de monter le niveau de logique et de compréhension".

"La langue appartient à chaque citoyen"

Invité dans le journal télévisé de 13h, le président du Conseil de la langue française explique qu'il y a, selon lui, d'autres règles à changer. Les doubles consonnes (pourquoi "monnaie" perd-il un n dans "monétaire"?) ou encore les lettres "soi-disant étymologiques" (des "ph" pour des "f"; le d de poids). Pour Jean-Marie Klinkenberg, tout cela relève peut-être du détail, mais chaque détail s'insère dans un ensemble plus grand. "N’oublions pas que la langue, c’est notre principal instrument pour nous situer dans la société, pour convaincre les autres, pour avancer. Il faut que chaque citoyen se sente chez lui dans sa langue. Elle lui appartient. Tout ce qui le fragilise ou l’infantilise doit être corrigé. Cette question du participe passé, je la mets à côté du fait qu’aujourd’hui le citoyen doit avoir une justice qui parle sa langue et pas une sorte de latin. Ce respect du citoyen pour l’élever dans la société, voilà l’objectif qui est poursuivi".

L'origine du mal

Mais au fond, qui est à l'origine de tant de complexité dans l'accord du participe passé? Un poète du Moyen-Âge, Clément Marot, très inspiré après un voyage en Italie. Pour lui, l'italien était la langue modèle. "Marot a décidé que cela devait être comme cela et d'autres grammairiens l'ont rejoint. Ils ont rajouté des sous-règles et aujourd’hui, dans le bon usage du Grevisse, il y a 24 règles pour expliquer le participe passé!", tempête notre invité. Le 21e siècle viendra-t-il à bout de cette règle datant du 16e? C'est en tout cas le souhait de beaucoup de spécialistes de la langue française.