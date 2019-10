Espagne : les indépendantistes catalans marchent pour "paralyser" la Catalogne

Après deux jours de manifestations dans cette région du nord-est de l’Espagne, dont plusieurs ont dégénéré en heurts violents avec la police, ces "marches de la liberté" ont été organisées au départ de cinq villes catalanes pour converger à Barcelone vendredi, jour de grève indépendantiste et de manifestation. Ces défilés ont bloqué mercredi des dizaines de kilomètres de routes et d’autoroutes et créé des bouchons dans une zone fondamentale pour l’économie espagnole et qui est un point de passage vers le reste de l’Europe.

La ville de Gérone en première ligne

Avec ses 10.000 participants, selon les organisateurs, la marche la plus importante est celle de Gérone, ville dont Carles Puigdemont fut le maire avant de présider la région jusqu'à sa destitution par Madrid après la vaine déclaration d'indépendance de 2017 et sa fuite vers la Belgique.