QR le débat : le pass sanitaire de cet été continue de diviser l'opinion publique en Belgique

Georges-Louis Bouchez : le pass covid est discriminatoire - QR le débat - 20/05/2021 La Belgique a affirmé utiliser un "pass corona" à partir du 1er juillet pour permettre dans un premier temps la participation aux événements tests en extérieur, puis à partir de la mi-août, la participation aux événements de grande ampleur. À terme, il devrait également permettre de faciliter les voyages sans contrainte de quarantaine. Pourtant l’utilisation de ce "passeport" ne fait pas l’unanimité. Si le député fédéral Georges Dallemagne et l’immunologue Sophie Lucas (UCLouvain) affirment que ce pass soit la solution pour retrouver sa liberté, le président du MR Georges-Louis Bouchez estime en revanche qu'il s'agisse d'une entrave à la liberté individuelle : "Aujourd’hui, il y a encore des centaines de milliers de Belges qui n’ont pas eu l’occasion de se faire vacciner et j’en ferais partie", affirme-t-il. "Je vivrais assez mal qu’on instaure un pass partout et que je doive aller me faire tester en compensation parce que j’ai 35 ans alors que d’autres ont, de par leur aînesse, eu l’occasion de se faire vacciner. L’outil ne peut être envisagé qu’à la fin de la première vague de vaccination. Si on n’atteint pas les 70 à 80 % de couverture vaccinale, pass ou pas pass, nous continuerons à avoir des problèmes sanitaires."