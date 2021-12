Pieter Timmermans : « Si on ne fait rien, il y aura un saut d’index d’ici 2 à 3 ans »

Pieter Timmermans prévoit un saut d'index d'ici deux à trois ans - QR le débat - 09/12/2021 En novembre 2022, l’indice des prix à la consommation augmentait de 5,6 %, soit 4,1 % de plus qu’au mois d’octobre. Pour certains ménages, cette augmentation due à l’inflation des prix de l’énergie, les aliments ou encore de l’eau est intenable. Ce mercredi, l’administrateur délégué de la fédération des entreprises de Belgique, Pieter Timmermans annonçait sur le plateau de "QR le débat" être contre le saut d’index, soit la neutralisation temporaire des régimes sectoriels d'indexation des salaires actuels à concurrence de 2 %. "Il vaut mieux prévenir que guérir", a-t-il affirmé. "Je demande qu’on évite de se trouver de nouveau dos au mur. Parce que, pour moi la mesure du saut d’index est la mesure la plus asociale aujourd’hui. Et ce qui est encore plus asocial, c’est de ne rien faire puisque cela voudrait dire que nous serions confrontés à ce saut d’index obligatoire d’ici deux à trois ans", reprend-t-il. "C’était toujours comme ça dans le passé : on nie le problème puis on prend des mesures. La banque nationale a fait des études à la demande du précédent gouvernement Di Rupo en 2013. Pour éviter le saut d’index, ils ont mis sur la table 7 idées qui n’ont jamais été débattues. Mais si on ne fait rien, on se retrouvera inévitablement d’avec un saut d’index d’ici 2 à trois ans."