Marius Gilbert : "Le CST donne un sentiment de récompense aux vaccinés, mais cela en vaut-il vraiment le coup?"

David Leisterh : "le CST est-il nécessaire partout ?" - QR le débat - 14/10/2021 Pour David Leisterh, président du MR bruxellois et Marius Gilbert, épidémiologiste à l’ULB, cependant, le Covid Safe Ticket n’est peut-être pas la solution idéale dans tous les cas de figure : "Je trouve que ces six derniers mois, nous n’avons pas suffisamment voulu développer une série d’alternatives telles que la ventilation qui nous permettraient peut-être aujourd’hui de ne pas imposer ce CST alors que la situation sanitaire est meilleure qu’il y a un an", affirme David Leisterh. "Nous sommes pour l’application du CST dans les grands événements de masse et dancings. Mais est-ce nécessaire de l’appliquer le CST dans d’aussi petits lieux que l’Horeca ?"