Marie Messiaen : « La Cour d’appel de Bruxelles compte 15.000 dossiers en attente »

Marie Messiaen : "l'objectif de la prison est de permettre la réinsertion" - 28/10/2021 Malgré les délais importants et la justice que certains jugent parfois laxiste, des études prouveraient selon Marie Messiaen que la criminalité baisse dans le pays. "Et les peines à l’inverse sont de plus en plus sévères. La preuve : nos prisons débordent", complète-t-elle. "À partir du 1er décembre, la loi entrera en vigueur et les peines de moins de trois ans seront exécutées." Dans tous les cas, l’objectif d’une incarcération est de réinsérer les détenus, et de protéger la société en limitant le risque de récidive. "Mais pour cela, il faut un suivi thérapeutique, un accompagnement social et professionnel."