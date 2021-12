« Les politiques ne sont pas à la solde des industries pharmaceutiques », assure Jean-Michel Dogné

"QR le débat" est revenu ce mercredi sur certaines des appréhensions des citoyens quant à la vaccination et leur méfiance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. Une méfiance que Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l’UNamur, estime infondée : "Je m’étonne souvent qu’on estime que les scientifiques, les agences régulatoires et les politiques sont à la solde des industries pharmaceutiques", a-t-il indiqué sur le plateau. "Ce n’est pas le cas. Il y a une indépendance complète de l’analyse des données qui est faite par les agences régulatoires."

L’industrie pharmaceutique aurait d’ailleurs moins à gagner en vendant une dose de vaccin plutôt qu’une boîte de médicaments selon lui : "Si l’on a su avoir des vaccins en Europe en grosse quantité, pour l’ensemble des pays de façon équivalente, c’est parce que la Commission européenne a permis d’avoir des contrats avec l’industrie pharmaceutique qui permettait d’avoir vaccins au prorata de la population", reprend-il. "Le prix du vaccin est moins élevé que celui du test PCR ou de n’importe quel médicament développé actuellement. Ce qui coûte le plus à la société, c’est d’être hospitalisé. Tout le système est en place en cas de faute ou effet indésirable de se tourner vers les autorités. Et pour ceux qui ne veulent absolument pas dépendre de l’industrie pharmaceutique, je leur conseille d’être vaccinés car s’ils ne le sont pas et qu’ils sont hospitalisés, le coût de cette hospitalisation et ce que rapportera le prix des médicaments à l’industrie pharmaceutique sera beaucoup plus élevé que le prix du vaccin."