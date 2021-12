« Les femmes enceintes doivent se faire vacciner », assure Michel Moutschen

Sophie Lucas : "Aucun argument scientifique ne suggère que la vaccination induise des problèmes... Même topo pour les femmes qui tentent de devenir mères : "Aucun argument scientifique ne permet de suggérer que la vaccination induit des problèmes de fertilité", assure Sophie Lucas, immunologiste et présidente de l’Institut de Duve de l’UCLouvain, qui ne s’inquiète pas non plus d’une éventuelle perturbation du cycle menstruel après l’administration d’une dose de vaccin : "Les raisons pour lesquelles on peut avoir des cycles menstruels modifiés sont multiples."