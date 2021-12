« Le port du masque chez les enfants doit être justifié et proportionné », estime l’ASBL « Notre bon droit »

Isabelle Duchateau : "L'obligation du port du masque dès 6 ans doit être justifiée et... Isabelle Duchateau, co-fondatrice de l’ASBL "Notre bon droit", est revenue sur le plateau de "QR le débat" ce mercredi sur l’obligation du port du masque chez les enfants de moins de six ans. Pour elle, cette mesure manque de sens. "Cela fait deux ans que le virus circule, pourquoi est-il nécessaire de protéger maintenant les enfants ? Quand nous avons découvert le rapport du GEMS du 3 décembre sur lequel se base le gouvernement pour prendre cette décision, nous nous sommes aperçus que le GEMS constatait qu’il y avait une circulation du virus mais ne prenait pas la peine de décrire les effets positifs espérés de cette mesure", a-t-elle déclaré. "Pour prendre une mesure aussi restrictive, il faut pourvoir justifier en la proportionnalité, la nécessité. Or ce n’est pas le cas. Dans le rapport du GEMS, on voyait surtout les effets négatifs de cette mesure, sur les interactions sociales ou sur les difficultés linguistiques chez certains enfants par exemple."