Jean-Denis Lejeune au sujet de la naissance de Child Focus - QR le débat - 28/10/2021 Ce mercredi, Jean-Denis Lejeune, le père de Julie Lejeune enlevée et assassinée par le pédophile Marc Dutroux, revenait sur le plateau de QR le débat sur la création de Child Focus alors qu’une ASBL de ce genre existait déjà à l’époque. « L’ASBL Marc et Corinne (créée après l’assassinat d’un couple à l’issue d’un car-jacking en 1992, ndlr) avait le mérite d’exister et d’aider des familles qui ont un enfant qui comme le nôtre, a disparu », affirme Jean-Denis Lejeune. « Malheureusement, l’ASBL avait toutes ses limites dans le sens où il fallait trouver du papier pour faire les affiches, de l’encre pour mettre des les photocopieuses … et comme l’organisme fonctionnait avec des bénévoles pour recueillir des témoignages, il y a évidemment eu des lacunes. » Le Liégeois évoque ainsi un témoignage selon lequel une voisine de Marc Dutroux aurait aperçu la petite Mélissa, bien en vie, à Marcinelle. « Elle rentrait d’avoir été faire ses courses quand elle a cru apercevoir Mélissa sur le coin de la porte qui était entrouverte. Elle a fait demi-tour, est allée revérifier si ça correspondait bien à la photo, a pris le numéro de l’ASBL, a téléphoné. Malheureusement, la personne qui a pris l’appel à ce moment-là n’a pas transmis le message. » Des vérifications auraient donc pu être menées à l’époque sans ces lacunes. « C’est pour ça que je me suis battu pour créer Child Focus. Pour permettre aux parents de se consacrer à la recherche de leur enfant et ne plus s’occuper de rechercher des fonds par le biais des familles et des amis pour pouvoir payer les affiches, comme nous l’avons fait. Des parents qui subissent une disparition d’enfant ne doivent pas, quelque part, devenir des organisateurs d’événements mais pouvoir se concentrer sur la disparition de leur enfant. Et Child Focus maintenant fait ce job. »