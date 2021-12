La Fédération Horeca Wallonie souhaite remplacer le CST par un label « Etablissement Safe »

Maxence Van Crombrugge : "il faut remplacer les Covid Safe Ticket par des Etablissements Safe" - QR... Après avoir demandé pour ouvrir les établissements jusqu’à au moins 2h du matin les soirs de réveillon (plutôt que jusqu’à 23h), la Fédération Horeca Wallonie propose maintenant de remplacer le Covid Safe Ticket par un label « Etablissement Safe » pour cohabiter avec le virus et surtout, éviter les fermetures dans le secteur. « Je reprends l’exemple de la crise de la dioxine il y a une vingtaine d’années », a indiqué sur le plateau de « QR le débat » le président de la Fédération, Maxence Van Crombrugge. « Cette crise a donné naissance à l’AFSCA, la sécurité de la chaîne alimentaire et à une série de protocoles auxquels l’Horeca s’est soumis et grâce auxquels tout fonctionne très bien aujourd’hui. Je voudrais donc en profiter pour tirer des enseignements pour les années futures. Il y a un relâchement des gestes barrières par le CST qui est donc inefficace et contre-productif. Remplaçons ce CST par des établissements safe. Et comme pour la chaîne alimentaire, proposons un air plus pur aux clients, des environnements clos plus sécurisant. Nous sommes capables de jouer un rôle en matière de prévention et de santé. Nous avons un rôle à jouer en matière d’économie et de santé, il ne faut pas nous laisser sur le banc de touche. »