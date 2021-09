Georges Gilkinet rouvre le débat sur la gratuité des transports en commun de certaines catégories de la population

Georges Gilkinet n'est pas en faveur de la gratuité des transports en commun pour tous - QR le... Le vice-premier ministre et ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) insistait lui sa volonté d’attirer du public dans les trains et les moyens à mettre en place pour y parvenir. "Et pour cela, il y a différents leviers tels que le levier tarifaire", a-t-il affirmé. "En Wallonie et à Bruxelles, nous avons mis en place des abonnements quasi gratuits pour les jeunes pour essayer de les aider et de leur montrer combien les transports publics sont un moyen de se déplacer de façon libre assez efficace. De 0 à 12 ans c’est gratuit et il existe aussi des tickets peu chers jusque 26 ans." Et d’ajouter que des politiques existent également pour les aînés. "Mais les gens attendent un service de qualité. Le problème de la gratuité, c’est son coût. Les moyens consacrés à la gratuité ne sont pas consacrés à l’achat de trains, à la rémunération de travailleurs etc. Mon choix en tant que ministre est donc de cibler les mesures en matière tarifaire vers des publics qui en ont besoin. Des nouveaux publics que l’on peut attirer vers le train et d’investir dans la qualité du service."