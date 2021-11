Fabian Hermans : « Imposer un double test aux boîtes de nuit revient à imposer leur fermeture »

Pierre-Frédéric Nyst réagit au licenciement du personnel médical non vacciné - 18/11/2021 Pierre-Frédéric Nyst, président de l’UCM, a lui aussi réagi au Codeco de ce mercredi et aux informations diffusées ces derniers jours au sujet de l’obligation vaccinale pour le personnel soignant : "Aujourd’hui, nous manquons de personnel médical salarié indépendant et nous pouvons envisager une sanction qui peut se traduire par un licenciement", a-t-il exposé. "Si on prend un peu de recul, ça pose un problème. En même temps, nous sommes demandeurs qu’il y ait un débat sur la vaccination et pas uniquement dans le secteur médical. On doit envisager toutes les conséquences en tant que fédération qui représente des employeurs."