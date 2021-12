Codeco : "Nous n’avions pas demandé à ce qu’on touche à la culture", réagit le GEMS

Christelle Meuris réagit aux mesures du Codeco - 23/12/2021 Ce mercredi 22 décembre, le Comité de concertation décidait de fermer le secteur culturel dès le 26 décembre, à l’exception des musées ou encore les camps sportifs par exemple. Christelle Meuris, infectiologue et CHU de Liège, est la première membre du GEMS à avoir commenté la réunion des autorités. "Nous n’avions pas demandé qu’on touche au cinéma et à la culture", affirme-t-elle d’emblée sur le plateau de "QR le débat". "Le Codeco a été avancé à cause de la menace Omicron, mais nous devions rester sur les règles antérieures", affirme-t-elle. "On sait que les chiffres diminuent grâce aux mesures qui ont été prises et grâce à la population qui a fait des efforts. La réalité, c’est que nous avons voulu insister sur une graduation des mesures et des endroits qui posent problème. Nous voulions donner à la population des recommandations sur comment affronter les jours à venir pour que le virus circule le moins possible et que l’on puisse tous réveillonner de manière sécure. Mais certaines mesures ne sont absolument pas dans le rapport du GEMS." L’infectiologue va même plus loin en affirmant que les mesures des experts ne sont pas systématiquement écoutées. "Ça fait quelques Codeco que nous ne sommes jamais vraiment suivis", regrette-t-elle. "C’est du travail que nous faisons en dehors de nos heures de travail, heures qui ne sont que peu voire pas rémunérées. Ce qui est frustrant, c‘est de voir qu’une série de fausses informations circulent alors que nous essayons d’avoir un message nuancé et linéaire depuis plusieurs mois."