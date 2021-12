Codeco : Les experts n’avaient pas dit de toucher à la culture, pas tout de suite en tout cas

Ce mercredi 22 décembre, le Comité de concertation décidait de fermer le secteur culturel dès le 26 décembre, à l’exception des musées ou encore les camps sportifs par exemple.

Christelle Meuris, infectiologue et CHU de Liège, est la première membre du GEMS à avoir commenté la réunion des autorités. "Nous n’avions pas demandé qu’on touche au cinéma et à la culture", affirme-t-elle d’emblée sur le plateau de "QR le débat". "Le Codeco a été avancé à cause de la menace Omicron, mais nous devions rester sur les règles antérieures", affirme-t-elle. "On sait que les chiffres diminuent grâce aux mesures qui ont été prises et grâce à la population qui a fait des efforts. La réalité, c’est que nous avons voulu insister sur une graduation des mesures et des endroits qui posent problème. Nous voulions donner à la population des recommandations sur comment affronter les jours à venir pour que le virus circule le moins possible et que l’on puisse tous réveillonner de manière sécure. Mais certaines mesures ne sont absolument pas dans le rapport du GEMS."

Pour être complet, précisons que le GEMS préconisait bien la fermeture des salles de concert et des théâtres, mais dans une deuxième temps, dans le scénario où la situation épidémiologique s’empirait à cause du variant Omicron. Les experts avaient donc établi un schéma graduel avec un premier paquet de mesures, dès à présent, et un "confinement" à déclencher dès que la 5ème vague se déclarait. Les autorités ont préféré de ne pas attendre ce pivot. Le comité de concertation a donc annoncé, dès à présent, une série de mesures plus strictes.

Un "compromis", certains diront "un marchandage", a donc été acté. Les autorités ont décidé de prendre certaines mesures, tout en reportant peut être d’autres éléments. Le Premier ministre a clairement dit hier soir que d’autres décisions n’étaient pas à exclure si la situation s’empirait. Un nouveau comité de concertation est d'ailleurs planifié pour la première semaine de janvier.

La fermeture de l’Horeca et des commerces, comme le préconisent les experts dans le scénario "confinement", pourrait donc toujours être activée le cas échéant. Voici le schéma, en deux temps, que préconisaient les experts du GEMS.