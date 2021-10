Bye-bye la démocratie ? Découvrez les engagements des partis politiques

Maxime Prévot nuance les salaires des élus et ministres - QR le débat - 07/10/2021 Diminuer le salaire n’est pas une option pour Maxime Prévot et Georges-Louis Bouchez. Pour eux, le salaire reflète la complexité et les sacrifices que demande leur fonction. "Tout est présenté en montant brut cumulé en oubliant qu’il s’agit d’un préavis puisque nous n’avons pas droit au chômage", détaille le président du cdH. "Et nous devons rester attractifs si on veut s’assurer qu’il y ait demain dans les enceintes parlementaires des talents qui ne partent pas vers le privé où tous ces packages leur sont aussi proposés."