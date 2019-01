Procès Nemmouche : les armes retrouvées en sa possession sont bien celles de l'attentat

Les enquêteurs auditionnés ce lundi au procès des suspects de la tuerie du Musée Juif le 24 mai 2014 ont conclu que les deux armes présentées, retrouvées au domicile de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à Marseille, ont bien été utilisées pour commettre l’attentat.

Les deux armes présentées par les enquêteurs sont une arme de poing, un revolver.38 Special, et une arme longue, une Kalashnikov à crosse repliable, classée comme « arme de guerre ». Les deux armes ont été retrouvées chez Mehdi Nemmouche partagent trois points communs : elles ont été retrouvées lors de son arrestation à Marseille six jours après l’attentat, elles comportent des empreintes de Mehdi Nemmouche, et sont visibles sur la vidéo de revendication tournée dans l’appartement occupé par l’accusé.

L’audition des enquêteurs a également porté sur l’autre accusé, Nacer Bendrer, qui aurait fourni les armes à Mehdi Nemmouche. Selon un enquêteur belge, un témoin aurait décrit Nacer Bendrer comme un homme radicalisé, violent et influent. Il aurait volé un sac d’arme à son frère, dans lequel se trouvaient deux kalachnikov, avant d’en confier une à Mehdi Nemmouche, qui se serait déplacé à Marseille pour lui rendre. Dans ses auditions, Nacer Bendrer a réfuté catégoriquement ces déclarations et la théorie des enquêteurs.

Depuis le début de la semaine dernière, les auditions des enquêteurs et des juges d’instructions font apparaître des éléments incriminants pour Mehdi Nemmouche. Armes et objets retrouvés en sa possession, traces ADN, voix de la vidéo revendicatrice de l’attentat, empreintes de chaussures, vidéo-surveillance : les observations et les résultats des expertises techniques et scientifiques semblent accabler le principal accusé.

Mehdi Nemmouche a pourtant continué d’esquiver les questions, faisant usage de son droit au silence. « Je répondrai aux questions plus tard ; soyez patiente » a-t-il répété plusieurs fois à la présidente de la cour d’assises. Les avocats de Mehdi Nemmouche affirment que l’enquête a été manipulée. Ils vont tenter de le démontrer lorsqu’ils pourront interroger les policiers et les juges d’instruction, sans doute à partir de demain.

Nemmouche admet avoir possédé les armes, mais nie avoir tiré

D’ici là, la cour doit encore entendre le récit des douaniers français qui ont arrêté Mehdi Nemmouche à Marseille, presque par hasard, six jours après l’attentat au Musée juif de Belgique. La fusillade avait coûté la vie à quatre personnes : Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur.