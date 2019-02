L’audition de la grand-mère de Mehdi Nemmouche est lue devant la cour : " Je ne pleure pas pour moi, mais pour les victimes. C'est un déshonneur pour moi et pour la famille, je le renie "

Les tantes, l'oncle et la grand-mère de Mehdi Nemmouche l'ont tous trouvé changé après sa sortie de prison en 2012. "Il faisait des prières et portait la barbe et la djellaba."